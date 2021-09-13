Son dakika: FETÖ'nün yargıdaki isimlerinden Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem'e önce beraat sonra itiraz

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem, FETÖ yöneticiliği suçundan Yargıtay'da yargılandığı davada, "örgütün hiyerarşisi içinde bulunduğu zaman dilimi itibariyle örgütün nihai amacını bilmediği"nden hareketle TCK 30/1 maddesinde düzenlenen 'Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi, kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince beraat etti.
SABAH'ta yer alan habere göre, Ardından, Birol Erdem'in FETÖ üyeleriyle binlerce görüşme gerçekleştirdiği tespit edilen eşi Gülümser Erdem hakkında da 5 yıllık yargılamanın sonunda "suçu işlediğine ilişkin açık, kesin, inandırıcı delil ve şüphe bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. Skandal kararlar üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Birol Erdem hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.
Temyiz dilekçesinde Erdem'in terör örgütü yöneticiliğinden yargılanması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istenilerek, "Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince beraatine kararı verilmesinin oluşa uygun olmadığı belirtildi. Başvuruda, Erdem'in, Kerim Tosun, Metin Özyurt, Mustafa Kemal Özçelik, Ahmet Hamsici ile İbrahim Okur'un kendisinden ve örgütsel faaliyetlerinden bahsetmeleri üzerine 'tanık' olarak ifade vermek için savcılığa gittiği belirtildi.