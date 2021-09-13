Son dakika: FETÖ'nün yargıdaki isimlerinden Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem'e önce beraat sonra itiraz

1 HAT, 20 CİHAZ 4 BİN 701 GÖRÜŞME

Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'in, FETÖ elebaşının tüm organizasyonlarının başındaki isim olarak bilinen Barbaros Kocakurt ile 7, 15 Temmuz soruşturmalarında haklarında işlem yapılan 115 telefon numarasıyla ise 4 bin 701 görüşme yaptığı belirlendi. Eşi ile darbe girişiminden 4 gün önce Ankara'dan yurtdışına çıkan Birol Erdem'in, 19 Temmuz'da ise Türkiye'ye döndüğü belirtildi. FETÖ üyeleriyle irtibatlı telefon numarasının, 20 ayrı cihazda kullanıldığı da tespit edildi.

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