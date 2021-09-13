Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti’den 2023 için tam saha siyaset

Erdoğan, gelecek yılın Nisan ve Mayıs aylarına kadar Güneydoğu ve Doğu illerinin tamamına gidecek, oradaki vatandaşlarla buluşacak. Türkiye sel felaketleri ve orman yangınları mücadele ederken milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yaz boyunca sahada oldu.