Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti’den 2023 için tam saha siyaset

AK Parti, 2023 seçimleri için çalışmalarına hız verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaz ayı boyunca sahalarda olan teşkilatlar, milletvekilleri, belediye başkanları önümüzdeki dönemde de kapı kapı dolaşmaya devam edecek.
Milletvekilleri Meclis çalışmalarının olmadığı haftasonları bölgelerinde olacak. Yerelde nabız tutulacak, öncelikli tamamlanması gereken projeler ilgili rapor hazırlanacak.
Erdoğan, gelecek yılın Nisan ve Mayıs aylarına kadar Güneydoğu ve Doğu illerinin tamamına gidecek, oradaki vatandaşlarla buluşacak. Türkiye sel felaketleri ve orman yangınları mücadele ederken milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yaz boyunca sahada oldu.