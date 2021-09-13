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    • 13.09.2021 08:45
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    Son dakika: Yüz yüze eğitimin ikinci haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Son dakika haberi... İstanbul'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibariyle trafik yüzde 54 olarak belirtildi.

    Yola çıkacaklar dikkat! Yüzde 54 oldu

    Okulların yüz yüze eğitime başladığı ikinci hafta, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe D-100 Karayolu'nda servis minibüslerinin de trafiğe katılımıyla yaşanan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.



    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibariyle trafik yüzde 54 olarak belirtildi.

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