Ukraynalı model Kristina Novytska’nın ölümünde dosya kapandı

Ukraynalı model Kristina Novytska (25), Bodrum'daki evinde ölü bulunmuştu. Elleri oturduğu sandalyeye arkadan kelepçelenmiş, kafasına çöp poşeti geçirilmiş haldeydi. Evin kapısı arkadan kilitli, demir parmaklıklı pencerelerde de herhangi bir zorlama izi yoktu. Cinayet şüphesiyle başlayan soruşturmada bir süre sonra intihar ihtimali de ortaya çıktı.
Kristina'nın kollarındaki kelepçenin kutusu da hemen yanı başında bulunmuştu. Önce kelepçelerin izi bulundu. Kelepçeyi Kristina'nın internetten sipariş ettiği belirlendi.
FİLMİ TAKLİT ETTİ
Kristina'nın Ukrayna'da yaşayan annesinin ifadesi alındı. Anne ifadesinde "Kristina'nın psikolojik problemleri vardı. Burada bir süre tedavi gördü ama iyileşemedi. Antidepresan kullanıyordu. Pandemi de iyice psikolojisini bozmuştu. Olaydan bir süre önce Ukrayna'ya gelmek için bilet almıştı, ancak uyuduğu için uçağı kaçırmış" dedi.