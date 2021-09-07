Ukraynalı model Kristina Novytska’nın ölümünde dosya kapandı





Kristina'nın Murat adlı erkek arkadaşının da ifadesi alındı. İfadesinde "Kristina ile uzun zamandır tanışıyorduk. Annesi ulaşamayınca beni aradı. Ben de bir arkadaşımı yönlendirdim. Sorunları olduğunu söylüyordu, bana anlatmasını, beraber çözebileceğimizi söylemiştim" diye konuştu. İfadeleri ve bütün diğer delilleri değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi. Karara göre, Kristina 2003 yapımı 'Ölüm ile Yaşam Arasında' adlı filmdeki bir sahneyi taklit etti. Kararda Kristina'yı intihara teşvik eden ve azmettiren birinin tespit edilemediği de vurgulandı.

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