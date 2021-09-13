1936 Türkiye Güzeli ve doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun misarı itfaiyecilerin

Sakaoğlu, Fatih İtfaiyesi'nde çalışan müdüründen kapıcısına kadar tüm personele bankadaki parasının faizinin 3 ayda bir eşit şekilde dağıtılmasını vasiyet etti. Fatih İtfaiyesi'ne bağlı çalışanlar 16 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun vasiyetinin yerine getirilmesi için 'vasiyetnamenin tenfizi' davası açtı.



İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasiyetnamenin tenfizi (vasiyetnamenin yerine getirilmesi) davasının karar duruşmasında mahkeme, itfaiye çalışanlarının açtığı davayı kabul ederek Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun vasiyetinin yerine getirilmesine hükmetti. Hürriyet'in haberine göre mahkeme, Sakaoğlu'ndan miras kalan toplam 25 milyon liranın Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda çalışan toplam 272 kişi arasında paylaştırılmasına karar verdi.