1936 Türkiye Güzeli ve doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun misarı itfaiyecilerin

Fatih'te 1909 yılında dünyaya gelen 1936 Türkiye Güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu, 4 ve 90 yaşında iki kez yangında mahsur kaldı. Fatih İtfaiye Teşkilatı, hem çocukken hem de yaşlılığında Sakaoğlu'nu alevlerin arasından kurtardı. 1999 yılında kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu'nu kaybeden Mahmure Birsen Sakaoğlu, 3 Mayıs 2000 günü akıl sağlığı yerinde olduğuna ilişkin rapor aldığı gün doktorlar eşliğinde el yazısıyla vasiyetnamesini yazdı.
Sakaoğlu, Fatih İtfaiyesi'nde çalışan müdüründen kapıcısına kadar tüm personele bankadaki parasının faizinin 3 ayda bir eşit şekilde dağıtılmasını vasiyet etti. Fatih İtfaiyesi'ne bağlı çalışanlar 16 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun vasiyetinin yerine getirilmesi için 'vasiyetnamenin tenfizi' davası açtı.
İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasiyetnamenin tenfizi (vasiyetnamenin yerine getirilmesi) davasının karar duruşmasında mahkeme, itfaiye çalışanlarının açtığı davayı kabul ederek Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun vasiyetinin yerine getirilmesine hükmetti. Hürriyet'in haberine göre mahkeme, Sakaoğlu'ndan miras kalan toplam 25 milyon liranın Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda çalışan toplam 272 kişi arasında paylaştırılmasına karar verdi.
DAVA 16 YIL SÜRDÜ
Mahkeme, 16 yıllık davanın gerekçeli kararını açıkladı. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun 3 Mayıs 2000 tarihinde kendi el yazısıyla vasiyetname düzenlediğinin anlatıldığı gerekçeli kararda, "Sakaoğlu vasiyetinde, Fatih'teki dairesinin kirası ile bankadaki dolar ve Türk lirası cinsinden paranın sonsuza kadar kalmak şartı ile faizlerinin 3 ayda bir alınarak Fatih İtfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar eşit miktarda ödenmesini, manevi oğlu Mustafa Bakır'a faiz ve kiradan pay verilmesini, mirasından mahrum ettiği kardeşine pay verilmemesini vasiyet etmiştir. Sakaoğlu'nun bu vasiyeti 30 Ocak 2004 tarihinde İstanbul 17. Noterliği'nde onaylanmıştır.