Manavgat'ta yangında zarara uğrayan çiftçilere 16 yeni traktör: Devletin bizi yalnız bırakmayacağını biliyordum





'YANGINDA HEMEN HAREKETE GEÇTİK'

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da yangınla birlikte holding ve şirket olarak yapabileceklerini kararlaştırdıklarını belirterek, "Yangında hemen harekete geçtik. Akdeniz bölgesindeki bütün bayilerimize talimat verdik. 'Gerekirse sıfır traktörlerle yangın helikopterlerinin su alacağı havuzları doldurun' dedik. Çiftçilerimizin traktörlerinin yangında zarar gördüğünü duyduk. Yangının ardından Cumhurbaşkanımız inisiyatif alarak traktörleri yanan üreticiler için traktör bağışı çağrısı yapınca, hiç sayı ve adet pazarlığı yapmadan 'evet' dedik. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. TÜMOSAN ailesi olarak her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu her projede hem Türk tarımına hem çiftçimize, köylümüze katkı sağlayacağız" dedi.



'TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ OLARAK TRAKTÖR ÜRETİYORUZ'

TÜMOSAN şirketinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından kurulduğunu hatırlatan Tosun; "Bugün tamamen yerli ve milli olarak traktör üretiyoruz. Ürettiğimizin yaklaşık yüzde 15'lik bir kısmını da Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" diye konuştu.