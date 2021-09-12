Manavgat'ta yangında zarara uğrayan çiftçilere 16 yeni traktör: Devletin bizi yalnız bırakmayacağını biliyordum

Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 ayrı yerde çıkan ''Türkiyen'nin en büyük yangını'' olarak kayıtlara geçen orman yangını 10 günde söndürülmüştü. Alevlere müdahale için Türkiye'nin birçok yerinden Manavgat'a 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel sevk edilmişti. 75 bin hektar orman ile tarım arazisinin zarar gördüğü yangında 8 kişi yaşamını yitirmiş, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri ile birçok tarım aleti zarar görmüştü.
Yangının yaraları sarılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın girişimleriyle traktörleri zarar gören 16 aileye yeni traktörleri törenle teslim edildi. Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Albayrak Holding şirketlerinden TÜMOSAN'ın Genel Müdürü Halim Tosun, TürkTraktör Satış ve Pazarlama Direktörü Rekta Cem Akgöz ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
TOPLAM 25 TRAKTÖR YANDI
Törende konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Burada yangını yaşadık. Bizim günlük hayatımızda ihtiyacımız olan birçok şey yandı. Yangının söndürülmesi için ilgili kurumlar ile yoğun çaba sarf ettik, diğer taraftan ise vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalıştık. Hep beraber sahadaydık. Cumhurbaşkanımız yerinde incelemeler yaptı. Kalemler Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında çiftçilerimiz traktörlerinin yandığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza talimat verdi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız gereğini yapacağını söyledi. Birkaç gün içerisinde 4 traktör geldi. Toplam 25 traktör Antalya'da yandı. Bir vatandaşımız traktörünün kaydının dahi olmadığını söyleyerek almaktan feragat etti. 4 vatandaşımız da traktör almak yerine bedellerinin ödenmesini istedi. AFAD bu bedelleri ödedi. Bugün 16 traktörün dağıtımını yapıyoruz. Yaraların sarılması için ne yapılması gerekiyorsa gözden geçireceğiz" diye konuştu.