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    • 12.09.2021 14:29
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    E devlet PCR test sonucu nasıl öğrenilir? PCR testi nedir, kimler için zorunlu, ücretli mi? Nerede yapılıyor?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde sıklıkla E devlet PCR test sonucu nasıl öğrenilir? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Koronavirüs salgını ile mücadelede aşılama büyük önem taşıyor fakat hala olmayan ya da dozlarını tamamlamayan vatandaşlar için toplum sağlığını düşünerek yeni kararlar alındı. Bunlardan biri de haftalık yapılması zorunlu olan PCR testi oldu ve PCR testi nedir, kimler için zorunlu, ücretli mi? Nerede yapılıyor? Sorgulamaları da hız kazandı. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    E devlet PCR test sonucu nasıl öğrenilir?

    E devlet PCR test sonucu nasıl öğrenilir? PCR testi nedir, kimler için zorunlu, ücretli mi? Nerede yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüsün etkisini büyük ölçüde azaltan aşılar büyük önem kazansa da olmayan vatandaşlar için kısıtlamalar geldi. PCR testi yaptırmadan bazı yerlere giremeyecek olanlar bu test ile ilgili detayları araştırır oldu. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    E-DEVLET PCR TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    E-devşet şifresi ile sonuçları öğrenebilmek mümkün. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

    Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

    Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..

    PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?

    Uygulama 6 Eylül'de başladı, Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

    "Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."

        Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.

        Yayınlanan genelgede ayrıca şu ifadelere yer verildi; 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
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        Haberler Güncel E devlet PCR test sonucu nasıl öğrenilir? PCR testi nedir, kimler için zorunlu, ücretli mi? Nerede yapılıyor?
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