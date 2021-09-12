E devlet PCR test sonucu nasıl öğrenilir? PCR testi nedir, kimler için zorunlu, ücretli mi? Nerede yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüsün etkisini büyük ölçüde azaltan aşılar büyük önem kazansa da olmayan vatandaşlar için kısıtlamalar geldi. PCR testi yaptırmadan bazı yerlere giremeyecek olanlar bu test ile ilgili detayları araştırır oldu. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
E-DEVLET PCR TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
E-devşet şifresi ile sonuçları öğrenebilmek mümkün. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..
PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?
Uygulama 6 Eylül'de başladı, Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."