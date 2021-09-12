Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor! Sınavlar ve telafi eğitim nasıl yapılacak? Hibrit model...

Yükseköğretim kurumları uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimle açılıyor... Eğitimde salgının seyri etkili olacak.
Üniversitelerde harmanlanmış yani hibrit eğitim modeli de uygulanabilecek. Derslerin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.
Salgın süresince yerel otoritelerin aldığı kararlar doğrultusunda uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.
SINAVLAR YÜZ YÜZE
Vaka sayısı artan bir yerleşkede uzaktan eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüste yüz yüze eğitime devam edebilecek.
Sınavlar da yüz yüze yapılacak. Yine koşullara göre çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.