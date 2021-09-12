Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor! Sınavlar ve telafi eğitim nasıl yapılacak? Hibrit model...





SINAVLAR YÜZ YÜZE

Vaka sayısı artan bir yerleşkede uzaktan eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüste yüz yüze eğitime devam edebilecek.

Sınavlar da yüz yüze yapılacak. Yine koşullara göre çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.