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    • 13.09.2021 00:58
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    Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor! Sınavlar ve telafi eğitim nasıl yapılacak? Hibrit model...

    Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi bugün başlıyor. Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerinin uygulanacağı yeni dönemde eğitim yüz yüze olacak. Üniversiteler salgının seyrine bağlı olarak hibrit eğitim modeli de uygulayabilecek. Peki, sınavlar nasıl yapılacak? Telafi eğitim olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor!

    Yükseköğretim kurumları uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimle açılıyor... Eğitimde salgının seyri etkili olacak.

    Üniversitelerde harmanlanmış yani hibrit eğitim modeli de uygulanabilecek. Derslerin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.



    Salgın süresince yerel otoritelerin aldığı kararlar doğrultusunda uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.



    SINAVLAR YÜZ YÜZE
    Vaka sayısı artan bir yerleşkede uzaktan eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüste yüz yüze eğitime devam edebilecek.

    Sınavlar da yüz yüze yapılacak. Yine koşullara göre çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.



        SOSYAL FAALİYETLER AÇIK HAVADA GERÇEKLEŞTİLECEK
        Geçmişe dönük eksiklikler tespit edilerek, hafta sonları telafi eğitimleri verilebilecek.

        Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada sürdürülecek.

        Dersliklerde, kampüslerde ve toplantı salonlarında mesafe ve temizliğe dikkat edilecek. Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanacak.



        Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de aşılanmış olmalarına özen gösterilecek, aşı olmaları teşvik edilecek.

        Üniversiteler, salgın verilerini dijital olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alabilecek ve risk durumlarını takip edebilecek.
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