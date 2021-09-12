CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan "Gölbaşı" gafı! CHP'li belediye zannedip övgüler yağdırdı: Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor

Her gittiği yerde yaptığı gaflarla tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çankaya'da izleyenleri şaşırttı.
GÖLBAŞINI CHP'Lİ BELEDİYE ZANNETTİ
MHP'Lİ ŞİMŞEK'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Kılıçdaroğlu, Çankaya'da katıldığı bir programda Gölbaşı'nı CHP'li belediyenin yönettiğini düşünerek MHP'li Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e övgüler yağdırdı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü şeyler yapıyor, Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun videoya alan kişinin ise, "Elmadağ, Elmadağ" dediği duyuldu.