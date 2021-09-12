CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan "Gölbaşı" gafı! CHP'li belediye zannedip övgüler yağdırdı: Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor





GAFLARI HIZ KESMİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Çorum'un bir şehir yerine ülke olduğunu söyleyerek "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. Şey, ildir." ifadelerini kullanmıştı.