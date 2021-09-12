CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi

Bölgedeki sanayi esnafının açılıştan habersiz olduğu ve katılmadığını gören Başkan Uçar açılışı ertelemişti. Heykeltıraş Elbruz Denge tarafından yapılan, dallarında meyve olarak sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykelin açılışı bir haftalık gecikme ile nihayet gerçekleşti.

UÇAR KURDELEYE KESEMEDİ

Açılış kurdelesini makas yerine sanayi esnafının kullandığı uzun saplı demir kesme aletiyle kesmeye çalışan Belediye Başkanı Uçar, üçüncü denemesinde de başarılı olamadı. Bunun üzerine kurdeleyi tutan kişi bırakmak durumunda kaldı.