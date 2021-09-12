CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi

Datça Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı için 4 Eylül tarihinde tören düzenlenmişti.
AÇILIŞA KİMSE GELMEMİŞTİ
CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar heykelin açılışı için düzenlenen törene katılırken, heykelin bulunduğu alana geldiğinde burada kimsenin olmaması üzerine şaşkınlık yaşamıştı.
"CEHAPE'NİN SANAYİ DEVRİMİ SANAYİ AĞACI"
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete sosyal medya hesabından "CeHaPe'nin sanayi devrimi Sanayi Ağacı" ifadesini kullanarak heykelin fotoğrafını paylaşmıştı.