Zehir tacirlerine PÖH baskını! Marmara'nın kıyıları torbacılardan ayıklandı





Helikopter ve drone destekli operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 85 kişi saklandıkları yerlerde tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan narkotik köpeklerinin de katıldığı aramalarda 3 kilo 400 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 50 gram esrar, 20 ecstasy tablet, 30 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi ilaç, 4 adet hassas terazi, 11 adet tabanca ve bu tabancalara ait 105 adet fişek, 3 adet tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirildi.