Zehir tacirlerine PÖH baskını! Marmara'nın kıyıları torbacılardan ayıklandı

Bursa'da son yılların en büyük narkotik operasyonu Gemlik ilçesinde yapıldı. Yüzlerce polisin katıldığı helikopter ve drone destekli operasyonda yakalanan 85 uyuşturucu satıcısından 72'si tutuklandı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda tacirler kaçıp uyuşturucu maddeleri saklayacak delik ararken bir şahsın müzik tesisatının içine gizlediği hassas terazi ve uyuşturucu madde dikkat çekti.
Gemlik ilçe merkezi ile Küçük Kumla Mahallesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını bilgisine ulaşan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri ile birlikte yaklaşık bin polisin katılımıyla, 50 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi.
Helikopter ve drone destekli operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 85 kişi saklandıkları yerlerde tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan narkotik köpeklerinin de katıldığı aramalarda 3 kilo 400 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 50 gram esrar, 20 ecstasy tablet, 30 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi ilaç, 4 adet hassas terazi, 11 adet tabanca ve bu tabancalara ait 105 adet fişek, 3 adet tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirildi.