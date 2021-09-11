Evi yanan Felek, gözyaşları içinde yardım istedi: Ben sokakta kaldım

Bayram, "Evim kira, içerisindeki her şey yandı. Yardıma muhtacım, evim kira ben ne yapacağım. Küçük odadaki prizden yangın çıktığını tahmin ediyorum. Yataklar tutuşmuş ve ev yandı. Eşyalarım, çocuklarımın kıyafeti yandı. Ben sokakta kaldım" dedi.