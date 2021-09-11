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    • 11.09.2021 12:56
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    Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    28 Şubatçıların rütbeleri söküldü
    Haberler Güncel Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
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