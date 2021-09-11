E-Devlet'te yeni uygulama: 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvuruları yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet Kapısında yapılmasına olanak sağladı.

Dijital dönüşüm yolunda atılan pek çok adım ile birlikte elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin sayısı ve nitelikleri de her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Nüfusta her geçen gün işler daha kolaylaşıyor", 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek diyerek duyurduğu hizmet başladı.