Fatih Unkapanı'nda 1500 yıllık tarihi keşif! Kazı çalışmaları sırasında fark edildi

Fatih Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde her gün binlerce aracın geçtiği yolda İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu. Zeminin 1 metre 20 santim altında bulunan kalıntılarla ilgili çalışmaları yürüten İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, "Tarihi Yarımada Avrupa 2'nci bölge 4'üncü kısım müteferrik atık su ve yağmursuyu kanalı ve dere ıslahı çalışmaları kapsamında Unkapanı bölgesinde kalıntılara rastlandı. Bu durum bize de bir yandan sürpriz oldu. Bir yandan da olmadı. Öncelikle bu kalıntılar nedir diye biz de bir inceledik. Yapının görüntüsü itibariyle muhtemelen Bizans dönemine ait Haliç Surları olduğuna kanaat getirdik. Yüzde 90 kanaatimiz bu yönde" dedi.
"DUVAR 6 METRE YÜKSEKLİĞİNDE, 2 KALINLIĞINDA"
Kalıntının temelinin Horosan harçlı moloz taşlarla yapıldığını belirten Asal, "Yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında bir duvar ile karşı karşıyayız. Kalıntı, aslında sandık duvar tipinde. Alt tarafta Horosan harçlı yığma taş dolgu ile bir temel oluşturulmuş. Onun üzerinde ise bir kesme taşla apartman dediğimiz bir hat oluşturulmuş. En son kısımda ise almaşık duvar tekniği kullanılmış" diye konuştu.
"DUVARI 1500 YILLIK OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ"
Duvarın çok karakteristik bir Bizans mimari tarzıyla oluşturulduğunu vurgulayan Asal, "Kalıntı muhtemelen Milattan Sonra 5'inci yüzyılda inşa edildi. Duvarı yaklaşık 1500 yıllık olarak düşünebiliriz. İncelemeler yaparken duvarın çok iyi korunduğunu fark ettik. Aslında İSKİ'nin Zeytinburnu'ndan Unkapanı'na doğru gelen bir atık su projesi söz konusu.