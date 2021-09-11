Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2021 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 13:55
    ABONE OL

    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi. Toplantıda sahadaki son durum ve yapılacak faaliyetler ele alındı.

    Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

    Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında!

    Akar, beraberinde Güler ve Avsever ile sabah erken saatlerde Hatay'a geldi.

    Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

        Akar, burada sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi. Sahadaki son durum ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        BM’den Türkiye’ye övgü: Dünyaya örnek oluyor
        Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi
            SON DAKİKA