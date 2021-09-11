Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.