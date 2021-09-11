Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Dünyaya örnek oluyor"

DONÖR ÜLKELERE "TÜRKİYE'YE DESTEK VERİN" ÇAĞRISI

Türkiye'deki mültecilere yasal çalışma fırsatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve aşılama da dahil ulusal sağlık hizmetlerine de erişim sağladığını anımsatan Grandi, "Bağışçılar da (Donör ülkeler) adım atmalı ve sadece mültecilere değil, onlara cömertçe ev sahipliği yapan Türk halkına da yardım etmelidir." çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, Grandi'nin Türkiye'deki ziyaretleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile toplantılar yaptığı kaydedildi.