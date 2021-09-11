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    • Güncel
    • 11.09.2021 09:28
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    • 11.09.2021 09:33
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    Meteoroloji'den 4 bölgede sağanak yağış uyarısı! Harita ile duyurdular (11 Eylül hava durumu)

    Son dakika haberi... Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 4 bölgemizde yerel ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Doğuda sıcaklıklar 2-4 derece azalıyor. Peki hangi bölgelerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu.

    Meteoroloji’den 4 bölgede sağanak yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay, Ordu ve Çorum çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    BÖLGELERİMİZDE HAVA



    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji'den 4 bölgede sağanak yağış uyarısı!

    KIRKLARELİ °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 24°C

    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 27°C

    Az bulutlu

    MANİSA °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 33°C

    Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 29°C

    Az bulutlu

    HATAY °C, 29°C

    Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde il geneli gece saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeybatısının (Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Kırıkkale) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 25°C

    Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 24°C

    Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 20°C

    Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 25°C

    Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 18°C

        Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 21°C

        Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 25°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 21°C

        Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık
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            Haberler Güncel Meteoroloji'den 4 bölgede sağanak yağış uyarısı! Harita ile duyurdular (11 Eylül hava durumu)
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