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    • Ekonomi
    • 11.09.2021 09:11
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    • 11.09.2021 09:12
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    Çal Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek! Karar Resmi Gazete'de

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çal Hidroelektrik Santrali'nin işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi için ihaleye çıkacak. ÖİB'nin ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Haberin detayları...

    AA
    Çal Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

    Buna göre, Çal Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde geçici teminat bedeli 1 milyon lira olarak belirlenirken, başvurular 3 Kasım'a kadar yapılabilecek.

    İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek olan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

    İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

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    Haberler Ekonomi Çal Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek! Karar Resmi Gazete'de
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