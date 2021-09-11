Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Dikili bir ağacınız yok'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta Yedi Güzel Adam Müzesi'nde "Gençlerle Şiir Gecesi" programında buluştu.

Başkan Erdoğan, kendisine yöneltilen "Her yangından sonra yangın olan bölgelerin imara açılacağı iddialara rastlıyoruz" sorusuna ise çok sert yanıt verdi.

Başkan Erdoğan verdiği cevapta "Bunların hepsi yalan. Benim terör yalanı veya yalan terörü diye ifade ettiğim terörle büyümeye çalışıyor. Bundan sonra biz nerede böyle bir şey bulursak kesinlikle yıkarız dedik, yıkmaya da başladık. Asla müsaade etmeyiz. Fakat bu bay Kemal'in işi gücü yalan; dürüstlük, doğru konuşmak yok. Dikili bir taşınız, ağacınız yok. Biz iktidarımız döneminde 5,4 milyar ağaç diktik. Dikmeye devam edeceğiz." dedi.

ŞİMDİ DE AYNISIN YAPACAĞIZ



Başkan Erdoğan ayrıca "Sadece ben İstanbul'da belediye başkanı olduğum zaman, CHP'den almıştım, fidan dikmedim, dedim ki ağaç dikeceğim ve ithal ağaç getirip İstanbul'un tümü o ağaçlarla zenginleşsin istedim. Şimdi de aynısın yapacağız; ağaçların yandığı yerlerde ağaç dikimine süratle başladık, devam edeceğiz. Biz buraları ağaçsız bırakmayız. Sel afetinin olduğu bölgelerde de çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettiriyoruz." ifadelerine yer verdi.