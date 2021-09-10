Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Ankara'ya yeni adliye binası müjdesi

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Ankara'ya yeni adliye binası müjdesi... Bakan Gül yaptığı konuşmasında "Yine, başkentimizin adına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta da kararlıyız. İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temelini de atacağız. Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binası, şu an Sıhhıye'deki binanın 8 katı büyüklüğünde olacak, Ankara'nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak." dedi.

Gül ayrıca "Böylece farklı yerlere dağılmış olan adliyenin tüm birimlerini de aynı yerde buluşturacağız. Hem vatandaşımıza, hem avukatlarımıza büyük bir zaman ve emek kolaylığı sağlamış olacağız. Bu projenin de şimdiden yargı teşkilatına ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.