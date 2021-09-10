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    • 10.09.2021 21:47
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    Ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2021-2022 takvimi ile sömestr tatili ne zaman?

    İlk ara tatil tarihi okulların açılmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci MEB 2021-22 takvimini araştırmaya başladı. Bu kapsamda en merak edilen konu ara tatil sömestr tatili tarihi oldu. Bu sene yüz yüze başlayan eğitim öğretim döneminde haftada 5 gün okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. Peki, ara tatiller ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman 2022? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2021-2022 takvimi ile sömestr tatili ne zaman?

    2021- 2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Bu kapsamda en merak edilen konu ara sömestr tatili zamanı oldu. Bu sene yüz yüze süregelen eğitim öğretim döneminde haftada 5 gün okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim senesinde okullar toplamda 4 kere tatile girecek. Peki, ara tatiller ne zaman 2021? Sömestr tatili ne süre 2022? İşte mevzu hakkında detaylar!

    İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

    Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

    1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

    Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021-2022?

        MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.

        Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

        Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

        İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

        Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak. Yani 17 Haziran 2022'de okullar kapanacak.
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        Haberler Güncel Ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2021-2022 takvimi ile sömestr tatili ne zaman?
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