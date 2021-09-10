Ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2021-2022 takvimi ile sömestr tatili ne zaman?

2021- 2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Bu kapsamda en merak edilen konu ara sömestr tatili zamanı oldu. Bu sene yüz yüze süregelen eğitim öğretim döneminde haftada 5 gün okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim senesinde okullar toplamda 4 kere tatile girecek. Peki, ara tatiller ne zaman 2021? Sömestr tatili ne süre 2022? İşte mevzu hakkında detaylar!