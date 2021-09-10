Ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2021-2022 takvimi ile sömestr tatili ne zaman?

2021- 2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Bu kapsamda en merak edilen konu ara sömestr tatili zamanı oldu. Bu sene yüz yüze süregelen eğitim öğretim döneminde haftada 5 gün okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim senesinde okullar toplamda 4 kere tatile girecek. Peki, ara tatiller ne zaman 2021? Sömestr tatili ne süre 2022? İşte mevzu hakkında detaylar!
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.