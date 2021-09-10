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    Paraları uçurmuşlar! THK işte böyle batırılmış...

    Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Türk Hava Kurumu’nun 2009-2019 dönemini inceledi. İşte THK'nın nasıl batırıldığına ilişkin hazırlanan o rapor...

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    Paraları uçurmuşlar!

    Devlet, her orman yangınıyla gündem olan Türk Hava Kurumu'nun son 10 yılını mercek altına aldı.

    THK'nın nasıl batırıldığı rapora şöyle yansıdı:

    SUİSTİMAL VAR
    THK, kötü idare edildi. Yetersiz yöneticiler ve suistimaller yüzünden borç miktarı yükseldi.



    ŞİRKETLER BATIK
    Havacılık Vakfı'nın 9 şirketinden 4'ü battı. 5'i de sermayenin tamamını kaybetti.

    BORÇ GIRTLAKTA
    Bankalara 1 milyar 214 milyon TL, 72 milyon EURO ve 484 bin 476 ABD doları borç var.

    YARDIMLAR CEBE
    Çeşitli kurumlara ödenmesi gereken 33 milyon 813 bin 277 liralık yardım payı verilmedi.


    Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, THK'nin 2009-2019 dönemini inceledi. Laleli'deki 1 milyar lira değerindeki lüks otelin bile ipotek edildiğini belgeledi.
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    Haberler Güncel Paraları uçurmuşlar! THK işte böyle batırılmış...
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