Paraları uçurmuşlar! THK işte böyle batırılmış...

Devlet, her orman yangınıyla gündem olan Türk Hava Kurumu'nun son 10 yılını mercek altına aldı.
THK'nın nasıl batırıldığı rapora şöyle yansıdı:
SUİSTİMAL VAR
THK, kötü idare edildi. Yetersiz yöneticiler ve suistimaller yüzünden borç miktarı yükseldi.
ŞİRKETLER BATIK
Havacılık Vakfı'nın 9 şirketinden 4'ü battı. 5'i de sermayenin tamamını kaybetti.
BORÇ GIRTLAKTA
Bankalara 1 milyar 214 milyon TL, 72 milyon EURO ve 484 bin 476 ABD doları borç var.
YARDIMLAR CEBE
Çeşitli kurumlara ödenmesi gereken 33 milyon 813 bin 277 liralık yardım payı verilmedi.