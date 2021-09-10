Paraları uçurmuşlar! THK işte böyle batırılmış...





ŞİRKETLER BATIK

Havacılık Vakfı'nın 9 şirketinden 4'ü battı. 5'i de sermayenin tamamını kaybetti.



BORÇ GIRTLAKTA

Bankalara 1 milyar 214 milyon TL, 72 milyon EURO ve 484 bin 476 ABD doları borç var.



YARDIMLAR CEBE

Çeşitli kurumlara ödenmesi gereken 33 milyon 813 bin 277 liralık yardım payı verilmedi.