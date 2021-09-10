Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ üyesi 11 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden 9'unun FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"