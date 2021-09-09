SON DAKİKA: FETÖ'cü yazarlardan ilginç talepler! Yurt dışına kaçmak için 'tedavi olmam gerekiyor' dedi

Ali Bulaç ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisiyle ilgili "hak ihlali" kararı verdiğini belirterek, kararın Fransızcasını mahkemeye sunduğunu, ancak dışarıda çeviri için 30 bin lira istendiğini, bu nedenle mahkemenin çeviriyi Adalet Bakanlığı aracılığıyla yaptırmasını istedi.