SON DAKİKA: FETÖ'cü yazarlardan ilginç talepler! Yurt dışına kaçmak için 'tedavi olmam gerekiyor' dedi

Zaman gazetesinin eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'ye "FETÖ üyeliğinden" hapis, Mehmet Özdemir hakkında ise beraat kararı vermişti.
Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise bu sanıklar hakkındaki hükmü "eksik inceleme" nedeniyle bozmuştu. Yargıtay, sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğunu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiğini kaydetmiş, Türköne'yi de tutuklu kaldığı süreyi dikkate alıp tahliye etmişti.
Sabah'ın haberine göre; Bulaç, Alpay, Türköne ve Özdemir ikinci kez yargılanıyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Bulaç, Alpay ve Türköne katılırken, Özdemir mahkemeye gelmedi.