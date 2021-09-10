KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? E-Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvurusu ne zaman?

E- Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap aranmaya başlandı. Üniversitelerin açılmasına azca bir süre kala öğrenciler burs ve kredi olanaklarından faydalanmak için meraklı bekleyişe başladı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başlanmıştı. Peki, KYK burs başvurusu kimler yapabilir? E-Devlet KYK burs kredi yurt başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar!
BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ekim ayında başlardı. Konuya yönelik açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK KREDİ ALANLAR BURSA BAŞVURABİLİR Mİ?
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler KYK bursundan yararlanamıyor. Bu nedenle krediden faydalanıyorsanız burstan faydalanma şansınız bulunmuyor.