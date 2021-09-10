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    • 10.09.2021 18:23
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    KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? E-Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvurusu ne zaman?

    KYK burs ve kredi imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından başvuru tarihi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. E- Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala öğrenciler burs ve kredi imkanından faydalanmak için meraklı bekleyişe başladı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başlandı. Peki, KYK burs başvurusu kimler yapabilir? E-Devlet KYK burs kredi yurt başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

    E- Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap aranmaya başlandı. Üniversitelerin açılmasına azca bir süre kala öğrenciler burs ve kredi olanaklarından faydalanmak için meraklı bekleyişe başladı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başlanmıştı. Peki, KYK burs başvurusu kimler yapabilir? E-Devlet KYK burs kredi yurt başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar!

    BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

    Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ekim ayında başlardı. Konuya yönelik açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

    BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

    Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

    KYK KREDİ ALANLAR BURSA BAŞVURABİLİR Mİ?

    Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler KYK bursundan yararlanamıyor. Bu nedenle krediden faydalanıyorsanız burstan faydalanma şansınız bulunmuyor.

        ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?

        Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

        Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

        Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

        Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

        ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

        * Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
        * Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
        * Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
        * Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
        * Öğretim kurumunun kapatılması,
        * Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
        * Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

        KYK burs ve kredi burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
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        Haberler Güncel KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? E-Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvurusu ne zaman?
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