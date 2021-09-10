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    • 10.09.2021 18:21
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    Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac inaktif mi mRNA mı? Üreticisi kim, içeriği nedir?

    Vatandaşlar gündemde sıklıkla Turkovac ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Koronavirüs salgını ile mücadelede aşılama büyük öneme sahip ve bu noktada yerli aşı heyecanla bekleniyor. Çalışmalar devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Peki Yerli aşı Turkovac inaktif mi mRNA mı? Üreticisi kim, içeriği nedir? Turkovac hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac inaktif mi mRNA mı? Üreticisi kim, içeriği nedir?

    Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac inaktif mi mRNA mı? Üreticisi kim, içeriği nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yerli aşımız Turkovac ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar gelince vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde araştırmalara başladı. Peki ne zaman uygulanmaya başlanacak?

    TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı alacak düzeye geldi. Daha seri üretim yapılacak altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekim ayında onay alırsa seri üretime geçeceğiz.

    FAZ 3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

    Faz-3 çalışmaları kapsamında daha önce Ankara Şehir Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan yerli inaktif Kovid-19 aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde de e-Nabız üzerinden randevu alan gönüllülere uygulanıyor.

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TURKOVAC aşısının Kayseri'de uygulanacak olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

        Gönüllülerin aşıya yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

        "Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen inaktif aşıya TURKOVAC adı verildi. Bu aşının faz-3 çalışmasına hastanemizde başlamış oluyoruz. 600'ü aşkın gönüllümüz var. Bu daha da artacak diye düşünüyoruz. Çalışma TÜSEB tarafından yürütülüyor ve destekleniyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz-3 çalışması tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek. Ona göre aşı etkinliği kıyaslanmış olacak. Bu aşıyı inaktif aşı olan Sinovac ile kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da Sinovac'ın etkinliğini bunla karşılaştırmış olacağız. Bu konu ile alakalı, vatandaşlarımız aşı çekincesini, kafalarındaki sorunları bir tarafa bıraksınlar. Tüm vatandaşlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz.
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        Haberler Güncel Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac inaktif mi mRNA mı? Üreticisi kim, içeriği nedir?
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