Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac inaktif mi mRNA mı? Üreticisi kim, içeriği nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yerli aşımız Turkovac ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar gelince vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde araştırmalara başladı. Peki ne zaman uygulanmaya başlanacak?
TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı alacak düzeye geldi. Daha seri üretim yapılacak altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekim ayında onay alırsa seri üretime geçeceğiz.
FAZ 3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.
Faz-3 çalışmaları kapsamında daha önce Ankara Şehir Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan yerli inaktif Kovid-19 aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde de e-Nabız üzerinden randevu alan gönüllülere uygulanıyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TURKOVAC aşısının Kayseri'de uygulanacak olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.