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    • 10.09.2021 10:54
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    Kredi verme vaadiyle vurgun yapan çete çökertildi

    Kocaeli ve Sakarya'da kurdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla bankaların kara listelerinde vatandaşlara ulaşan çete, kredi vaadiyle binlerce kişiyi dolandırarak 700 bin liralık vurgun yaptı. Emniyet çeteyi çökertirken ilginç bir detayda ajanslara düştü. Tutuklananlar arasında düğün hazırlığı yaparken kınada yakalanan damat A.İ.A'nın da olduğu belirtildi. Gelin S.M.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Kredi verme vaadiyle vurgun yapan çete çökertildi

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir çetenin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle kandırarak, dolandırdığı tespit edildi. Kocaeli ve Sakarya'da yaklaşık 50 kişiyi mağdur ederek 700 bin liraya yakın vurgun yapan çetenin peşine düşen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında 13 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan çetenin içerisinde S.M. ve A.İ.A. isimli şahısların nişanlı olduğu, kına yaparken yakalandıkları ve bugün de düğünleri olacakları öğrenildi.

        DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPAN DAMAT CEZAEVİNE GİRDİ

        Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan 13 kişi, buradaki işlemlerinin ardından Körfez Adalet Sarayı'na sevk edildi. 50 kişiyi dolandırarak mağdur eden çete üyelerinden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Tutuklananlar arasında düğün hazırlığı yaparken kınada yakalanan damat A.İ.A'nın da olduğu belirtildi. Gelin S.M.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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