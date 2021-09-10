Kadın hasta hemşireyi darp etti! Önce küfürler savurdu sonra saçlarını yoldu

Olay, 8 Eylül 2021 Perşembe günü Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin poliklinik servisinde hemşire olarak çalışan Nurcan Kütük'e, N.Y. isimli kadın hasta randevu aldığı servisin nerede olduğunu sordu. Servisin karşı koridorda olduğunu söyleyen hemşire, aynı soruyla birkaç kez daha karşılaşınca işaret parmağı ile servisin olduğu noktayı gösterdi.
SAÇI KÖKÜNDEN SÖKTÜ
Bunun üzerine sinirlenmeye başlayan ve kendisinin muhatap alınmadığını düşünen N.Y. isimli kadın hasta, iddiaya göre hemşire Nurcan Kütük'e hakaretler ve küfürler savurmaya başladı. Küfürlere ve hakaretlere tepki gösteren Nurcan Kütük, bu sefer de fiziki saldırıya uğradı. Hemşirenin saçlarına yapışan şüpheli, bir avuç dolusu saçı kökünden söktü, hemşirenin kollarını çizdi, tırnağını kanattı. Olay anları ise hastane koridorundaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"ÖNCE HAKARET VE KÜFÜRLER SAVURDU, SONRA BİRDENBİRE SALDIRDI"
Yaşadığı olay nedeniyle şok geçirdiğini söyleyen ve olay anlarını anlatan hemşire Nurcan Kütük, "Birdenbire hiç anlamadığım bir şekilde hasta bana saldırdı. Sebebini hala bilmiyorum. Türlü türlü hakaretler ve tehditler savurdu. Bana saldıran kadın hasta, bir arkadaşımıza KBB polikliniğinin yerini soruyor. Arkadaşımız da yerini gösteriyor.