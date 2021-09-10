Emniyet ekipleri harekete geçti! Trabzon’da fuhuş otelleri yıkıldı ama...





Konaklayan kişilerin evi farklı amaçla kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Mülk sahiplerinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Evler günlük ya da kısa dönem kiralık verilirken konaklayacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınıp emniyete bildirmeleri, sağlamaları lazım. Site ya da apartman yönetiminin muvafakatinin olması lazım. Her şeyden önce olmazsa olmaz; kimlik bildirimi kesinlikle yapılması şart. Fuhuş amaçlı terör amaçlı veya farklı illegal işlerle uğraşan kişilerin barındığı konakladığı yerlerle ilgili emlak sektörü olarak baktığımızda yapmamız gereken şunlar. Bu evler günlük ya da kısa dönem kiraya verildiği taktirde bunların bildirimlerini muhakkak ilgili kişilerin veya mülk sahiplerinin emniyete bildirme mecburiyetleri vardır.



Eğer bunları yaparsalar oluşacak olan olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. Birde bunun mali ve güvenlik hususu var. Evlere bakıyoruz, bazılarının işletme ruhsatları yok, ama imar planında konut alanı geçtiği için tapularında da mesken yazdığı için ikamet amaçlı barınma amaçlı kullanıldığından neticede burada yeri geliyor emniyet birimi ya da ilgili kişiler denetim yapmakta bazen zorlanıyorlar. Bu zorlukların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz kimlik bildiriminin kesinlikle kimler tarafından kime verildiği hususunda bildirilmesinde fayda var" diye konuştu.