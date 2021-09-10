Emniyet ekipleri harekete geçti! Trabzon’da fuhuş otelleri yıkıldı ama...

Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkıldı ama fuhuş, bu defa da şehrin farklı noktalarında bulunan günübirlik kiralık ev ve otellerde ortaya çıktı.
Polis ekipleri konuyla ilgili ikamet sahipleri ve otel işletmecileri hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli ve idari işlem yaparken özellikle günübirlik ve kısa süreliğine kiralanan evlerde fuhuşla ilgili yoğun gelen ihbarlar üzerine bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı.
Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, kısa süreliğine ya da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili mülk sahiplerinin kiraya verdikleri kişilerin kimlik bilgilerini mutlaka Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmeleri konusunda uyarıda bulunarak aksi halde olumsuzlukla karşılaşabileceklerini söyledi.