Hamileyken koronavirüse yakalanan anne bebeğini ilk kez tabletten izledi: İki kere ölümden döndüm

'GEBELERDE COVİD-19 DAHA AĞIR SEYREDİYOR'

Gebe hastalarda Covid-19 enfeksiyonunun daha ağır seyrettiğine dikkat çeken Perinatoloji Uzmanı Dr. Zafer Bütün de "Gebelik, koronavirüse yakalanma açısından ekstra bir risk oluşturmasa da gebe hastalarımızda Covid-19 enfeksiyonu daha ağır seyretmektedir. Gebe hastalarımızda yoğun bakıma yatış, mekanik ventilasyon ve ağır enfeksiyon nedeniyle daha çok hastaneye yatmaktadır. Gebelerde buna bağlı olarak erken doğum riski artmaktadır. Tüm dünya ülkeleri de Dünya Sağlık Örgütü de gebelerin hepsine Covid-19 aşısı önermektedir. Doğum yapan hastamız Covid-19 enfeksiyonu için aşı olmamıştı. O yüzden yoğun bakım ünitemizde takip ettik. Buna bağlı olarak erken doğum gerçekleşti. Şu anda hastamızı, Covid-19'lu hastalarımızı takip ettiğimiz servisteki izole bir odada takip etmekteyiz. Hastamızın genel durumu şu anda gayet iyi" diye konuştu.

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