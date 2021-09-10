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    • 10.09.2021 11:50
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    Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 4 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

    Sınır hattında operasyon! Kırmızı terörist enselendi

    Terörle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürüyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerin yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı
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