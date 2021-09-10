Gümrük kapılarında teyakkuza geçildi! Ek tedbirler belli oldu

GÜMRÜK KAPILARINDA ALINACAK ÖNLEMLER BELİRLENDİ

Genelgede gümrük kapılarında alınması gereken önlemler de sıralandı. Buna göre, tüm gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerinin titizlikle incelenerek tedbirlerin artırılması, görevli tüm personelin teyakkuzda olması sağlanacak.

Gümrüklü sahaların güvenlik kameralarıyla 7 gün 24 saat kesintisiz takibinde hassasiyet gösterilerek kontrolsüz girişler önlenecek.

Türkiye gümrük bölgesine giren veya çıkan taşıtlar düzensiz göç girişimleri yönüyle de risk analizine tabi tutulacak. Yapılacak risk analizlerinde taşıt sahibi, işleticisi veya şoförüyle bulunması halinde taşıtta yer alan eşyanın alıcı veya göndericisinin daha önce göçmen kaçakçılığı suçunu işleyip işlemediği dikkate alınacak.

Yapılan analizler doğrultusunda öncelikle temassız tespit teknolojileri ve uygun teknik cihazlar kullanılarak tarama, inceleme ve fiziki kontroller gerçekleştirilecek.

Araçta taşınan canlıların ürettiği karbondioksiti algılayan ölçüm cihazları azami derecede kullanılacak.