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    • 10.09.2021 08:32
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    Gözler oradaydı! PCR testi sonucu nasıl öğrenilir, test sonucu ne zaman çıkar? PCR testi nerede yapılır? PCR testini kimler yaptıracak?

    Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı açıldı. Koronavirüs aşısını tamamlamayan ve aşı olmayan vatandaşlar amacıyla başlayan PCR testi zorunluluğu ile ilgili akıllarda tespit edilen soru işaretleri giderildi. Buna göre aşı olmayanlar haftada 1 kez test yaptıracak, testler hastanelerde bedava olarak yapılabilecek. Testlerin neticeleri işveren doğrultusundan kayıt edilecek. Bu anlamda PCR testinin mecburi duruma gelmesi ile vatandaşlar PCR test neticesinin nasıl öğrenileceğini incelemeye başladı. Koronavirüs test neticesi, Sıhhat Bakanlığı doğrultusundan hizmet veren e Nabız ekranı üzerinden öğreniliyor. Türkiye'de korona virüs sendromu olup test yaptıran vatandaşlar, Covid-19 test raporlarını sıhhat tesislerine gitmeye lüzum kalmadan öğrenebiliyor. Peki, PCR testi sonucu nasıl öğrenilir, test sonucu ne zaman çıkar? PCR testini kimler yaptıracak?

    takvim.com.tr
    PCR testi nerede yapılır? PCR testi sonucu nasıl öğrenilir?

    Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı ve PCR testi neticesi kaç günde çıkar, sorusu koronavirüs testi yaptıranlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesinin sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan 03 Eylül Cuma günü gönderilen yazıda Kovid-19 olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle mecburi olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren doğrultusundan istenebileceği, test sonuçlarının lüzumlu işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacağı yer almıştı. Peki PCR testi sonucu nasıl öğrenilir, test sonucu ne zaman çıkar? PCR testini kimler yaptıracak?

    PCR TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında sarfedilen ve 1-3 saat arasında netice veren Polimeraz Chain Reaction ya da Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) neticesi e Nabız programına yansıyor. PCR neticeleri T.C kimlik numarası ile sorgulanıyor. Hastanelerde koronavirüs testi yaptıranlar neticelerini 1 ila 3 gün içinde öğrenebiliyorlar.

    PCR (KORONAVİRÜS) TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

    Sağlık Bakanlığı doğrultusundan oluşturulan koronavirüs test neticeleri 1-3 gün içinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

    Test alınma esnasında size verilebilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla eş güdümlü ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız programı ile neticeler görüntüleniyor..

    Kovid-19 test neticelerina e-Nabızdan öğrenilirken, süreğen hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..

    İnfluenza aşısı risk kümeleri da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ilaveten reçete ve ilaç verileri de gene sistemde yer alıyor..

    Sağlık Bakanlığından oluşturulan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test neticelerina e Nabız programından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

    Söz konusu yazının ardından 6 Eylül itibariyle test yaptırma süreci başlarken akıllarda bulunan soru işaretlerini Noyan Doğan giderdi. İşte 10 soruda PCR testi zorunluluğu hakkında merak edilenler...

    1-PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

    İşveren, kovid-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.

    2-İŞVEREN TEST İSTEMEYEBİLİR Mİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının genelgesinde, 'zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek' diyor.

    Yani, 'işveren zorunlu olarak isteyecek' demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.

    3-TEST ZORUNLULUĞU TÜM ÇALIŞANLARI MI KAPSIYOR?

    6 Eylül'den itibaren tüm mesleklerde çalışan işçiler için işveren zorunlu test yaptırmasını isteyebilecek.

        4-HASTALIK GEÇİRENLER DE TEST YAPTIRMAK ZORUNDA MI?

        Kovid-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde bulunan çalışanlardan bu süre içinde test istenmeyecek.

        5-İŞÇİ TEK DOZ AŞI OLSA DA YİNE DE TEST YAPTIRACAK MI?

        Tek doz aşı olsa da işveren PCR testi isteyecek, çünkü aşıların tamamlanması gerekiyor.

        6-TEST UYGULAMASINDA İŞVEREN NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

        Öncelikle işveren, çalışanının aşı olup olmadığını veya aşılarını tamamlayıp tamamlamadığını kişisel verilerin korunması kuralına göre çalışandan talep edecek ki, HES kodu ve aşı kartıyla bu durum zaten işyerlerinin çoğunluğunda talep edilebiliyor.

        Sonrasında işveren, aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış işçileri, işyerinde karşılaşabilecekleri risk ve tedbirler konusunda yazılı olarak bilgilendirecek.

        Bu bilgilendirme sonrası işveren, aşı olmayan işçilere, kovid-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik yasası açısından karşılaşacakları sonuçları da ayrıca bildirmekle yükümlü.

        7-İŞVERENİN BİLGİLENDİRME YAPMASINDAKİ AMAÇ NE?

        Aşı olmayan çalışanların hem işyerini hem de diğer çalışanları tehlikeye atma riski bulunuyor. Ayrıca aşı olmayıp da hastalığa yakalanan çalışanı işverenin çalıştırmayacağı, ücret durumunda değişiklik olacağı hatta çalışanın iş sözleşmesinin feshedilebileceğine yönelik hususlarda işverenin çalışanı yazılı olarak bilgilendirmesi gerekiyor.

        8-TEST SONUÇLARI KAYIT ALTINA ALINACAK MI?

        İşveren tüm test sonuçlarını gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutacak.

        9- TESTLER NEREDE YAPTIRILACAK?

        PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.

        10- TESTLERİN ÜCRETİNİ KİM KARŞILAYACAK?

        Devlet hastanelerinde yapılması durumunda testler ücretsiz olacak. Özel hastanelerde ise 250 TL karşılığında vatandaşlar test yaptırabilecek.

        Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı

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        Haberler Güncel Gözler oradaydı! PCR testi sonucu nasıl öğrenilir, test sonucu ne zaman çıkar? PCR testi nerede yapılır? PCR testini kimler yaptıracak?
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