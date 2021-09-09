Gözler oradaydı! PCR testi sonucu nasıl öğrenilir, test sonucu ne zaman çıkar? PCR testi nerede yapılır? PCR testini kimler yaptıracak?

Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı ve PCR testi neticesi kaç günde çıkar, sorusu koronavirüs testi yaptıranlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesinin sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan 03 Eylül Cuma günü gönderilen yazıda Kovid-19 olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle mecburi olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren doğrultusundan istenebileceği, test sonuçlarının lüzumlu işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacağı yer almıştı. Peki PCR testi sonucu nasıl öğrenilir, test sonucu ne zaman çıkar? PCR testini kimler yaptıracak?
PCR TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında sarfedilen ve 1-3 saat arasında netice veren Polimeraz Chain Reaction ya da Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) neticesi e Nabız programına yansıyor. PCR neticeleri T.C kimlik numarası ile sorgulanıyor. Hastanelerde koronavirüs testi yaptıranlar neticelerini 1 ila 3 gün içinde öğrenebiliyorlar.
PCR (KORONAVİRÜS) TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı doğrultusundan oluşturulan koronavirüs test neticeleri 1-3 gün içinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma esnasında size verilebilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla eş güdümlü ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız programı ile neticeler görüntüleniyor..
Kovid-19 test neticelerina e-Nabızdan öğrenilirken, süreğen hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..
İnfluenza aşısı risk kümeleri da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ilaveten reçete ve ilaç verileri de gene sistemde yer alıyor..
Sağlık Bakanlığından oluşturulan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test neticelerina e Nabız programından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
Söz konusu yazının ardından 6 Eylül itibariyle test yaptırma süreci başlarken akıllarda bulunan soru işaretlerini Noyan Doğan giderdi. İşte 10 soruda PCR testi zorunluluğu hakkında merak edilenler...
1-PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?
İşveren, kovid-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.
2-İŞVEREN TEST İSTEMEYEBİLİR Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının genelgesinde, 'zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek' diyor.
Yani, 'işveren zorunlu olarak isteyecek' demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.
3-TEST ZORUNLULUĞU TÜM ÇALIŞANLARI MI KAPSIYOR?
6 Eylül'den itibaren tüm mesleklerde çalışan işçiler için işveren zorunlu test yaptırmasını isteyebilecek.