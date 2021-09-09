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    • 09.09.2021 09:56
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    SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 15 bin öğretmen ataması hakkında konuştu: OECD ortalamasına daha da yaklaşacağız

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili konuştu. Özer, "Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. İşte 15 bin öğretmen ataması hakkında Bakan Özer'in yaptığı son dakika açıklamaları...

    DHA
    15 bin öğretmen atamasında yeni detaylar

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında Başkan Erdoğan'ın, 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti.

    Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e de teşekkür ederim.

    Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok.

        Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır.

        Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız.

        15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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