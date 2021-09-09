SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 15 bin öğretmen ataması hakkında konuştu: OECD ortalamasına daha da yaklaşacağız

Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e de teşekkür ederim.