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    • 08.09.2021 21:02
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    Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapılacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

    15 bin öğretmen ataması yapılacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmenin daha atanacağını duyurdu.


    "BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM..."
    Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız" ifadelerini kullandı.



    "HAYIRLI OLSUN"
    Erdoğan, söz konusu atamalara ilişkin "Hayırlı olsun" dedi.

    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;



        BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.
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