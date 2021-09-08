Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmenin daha atanacağını duyurdu.
"BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM..."
Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız" ifadelerini kullandı.
"HAYIRLI OLSUN"
Erdoğan, söz konusu atamalara ilişkin "Hayırlı olsun" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021
Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.