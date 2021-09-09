KYK öğrenci misafir 2021 ücreti ne kadar? KYK yurdu misafir öğrenci fiyatları ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri 2021!

Bu sene KYK yurt başvuruları 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala yurt başvurusu meydana getiren öğrenciler bazı mevzularla ilgili araştırmalara başladı. Başvursunu icra eden öğrenciler şimdiden yurt müracaat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Dört gözle beklenen konulardan biri de 'KYK öğrenci ücretinin ne kadar olduğu yönünde oldu. Peki, KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar? KYK yurt tipleri nedir? İşte tüm merak edilenler!
KYK MİSAFİR ÖĞRENCİ ÜCRETİ NE KADAR 2021?
Yurt ücretleri 2021-2022 eğitim yılında aylık en az 300 TL olarak belirlendi. Yeni yapılan ve diğer yurtlardan daha iyi imkanları bulunan bazı devlet yurtlarının ücretleri 300-500 TL arası değişim göstermektedir. Yurda kayıt esnasında öğrenciler 1 aylık depozito vermek zorundadır. Bununla birlikte merak edilen KYK misafir öğrenci ücreti ise kaldığınız ay kadar ödenecek. Örneğin 2 ay kaldıysanız 600 ve 1000 TL arası bir ücret ödemeniz gerekmektedir.
KYK YURT TİPLERİ NEDİR 2021?
KYK yurtlarında belirlenen yurt tipleri sayıları, 1 ve 6 arası fiyat uygunluğuna göre belirlenir. Bu durumda KYK en uygun yurt tipi, 1. Tip KYK yurtlarıdır.
Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.