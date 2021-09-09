Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.09.2021 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2021 16:43
    ABONE OL

    KYK öğrenci misafir 2021 ücreti ne kadar? KYK yurdu misafir öğrenci fiyatları ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri 2021!

    Bu sene KYK yurt başvuruları 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala yurt başvurusu yapan öğrenciler bazı konularla ilgili araştırmalara başladı. Başvursunu yapan öğrenciler şimdiden yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Merak edilen konulardan biri de 'KYK misafir ücretinin ne kadar olduğu yönünde oldu. Peki, KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar? KYK yurt tipleri nedir? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK öğrenci misafir 2021 ücreti ne kadar?

    Bu sene KYK yurt başvuruları 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala yurt başvurusu meydana getiren öğrenciler bazı mevzularla ilgili araştırmalara başladı. Başvursunu icra eden öğrenciler şimdiden yurt müracaat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Dört gözle beklenen konulardan biri de 'KYK öğrenci ücretinin ne kadar olduğu yönünde oldu. Peki, KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar? KYK yurt tipleri nedir? İşte tüm merak edilenler!

    KYK MİSAFİR ÖĞRENCİ ÜCRETİ NE KADAR 2021?

    Yurt ücretleri 2021-2022 eğitim yılında aylık en az 300 TL olarak belirlendi. Yeni yapılan ve diğer yurtlardan daha iyi imkanları bulunan bazı devlet yurtlarının ücretleri 300-500 TL arası değişim göstermektedir. Yurda kayıt esnasında öğrenciler 1 aylık depozito vermek zorundadır. Bununla birlikte merak edilen KYK misafir öğrenci ücreti ise kaldığınız ay kadar ödenecek. Örneğin 2 ay kaldıysanız 600 ve 1000 TL arası bir ücret ödemeniz gerekmektedir.

    KYK YURT TİPLERİ NEDİR 2021?

    KYK yurtlarında belirlenen yurt tipleri sayıları, 1 ve 6 arası fiyat uygunluğuna göre belirlenir. Bu durumda KYK en uygun yurt tipi, 1. Tip KYK yurtlarıdır.

    Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.

        1.Tip KYK Yurtları 230 TL 314 TL

        2.Tip KYK Yurtları 250 TL 342 TL

        3.Tip KYK Yurtları 290 TL 396 TL

        4.Tip KYK Yurtları 325 TL 444 TL

        5.Tip KYK Yurtları 390 TL 533 TL

        Kıbrıs KYK Yurtları 500 TL 683 TL

        Yurtlarda barınma şartları nelerdir?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

        d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

        e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

        f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        g) Kamu personeli olmaması.

        ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Putin’den ABD’ye şok suçlama!
        Haberler Güncel KYK öğrenci misafir 2021 ücreti ne kadar? KYK yurdu misafir öğrenci fiyatları ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri 2021!
            SON DAKİKA