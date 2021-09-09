İlişki sırası cinayetinde flaş detay! Haksız tahrik indiriminin gerekçesi açıklandı

Önder Çelik, 16 Aralık 2020'de 2 çocuğunun annesi Seher Çelik ve sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile birlikte yaşadığı Pursaklar'a bağlı Ayyıldız Mahallesi'ndeki evinde sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü.
Polis tarafından gözaltına alınan Gülyeşim Kavuştuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan Gülyeşim Kavuştuk, davanın 9 Temmuz 2021'de görülen karar duruşmasında önce 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayan mahkeme heyeti, sanığın 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
DARP ETMİŞ
Sabah'^ta yer alan habere göre, Gerekçeli kararda, Kavuştuk'un cinayeti haksız tahrik altında işlediği kaydedilerek Önder Çelik'in, tartışma sırasında sanığı darp ettiği, Adli Tıp Kurumu raporunda bunun sabit olduğu belirtildi.