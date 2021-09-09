İlişki sırası cinayetinde flaş detay! Haksız tahrik indiriminin gerekçesi açıklandı

Gerekçede, sanığa TCK'nın 29'ncu maddesinde yer alan 'Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye müebbet hapis cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir' hükmü gereği üst sınırdan 18 yıl hapis cezası uygulandığı, ayrıca cezanın taktir indirimi uygulanarak 15 yıla indirildiği ifade edildi.