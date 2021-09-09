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    • 09.09.2021 16:37
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    • 09.09.2021 16:37
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    Adliyede kaçmaya çalışan kişi vatandaşın çelmesiyle yakalandı

    Antalya adliyesinde saat 15.00 sularında hareketli anlar yaşandı. Hırsızlık suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Tayfun İnce, kaçma girişiminde bulundu. İnce, adliye bahçesinde bir vatandaşın çelme takması sonucu düşünce yakalandı.

    DHA
    Kelepçeden kaçtı çelmeyle yakalandı

    Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya Adliyesi'nde meydana geldi. Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfun İnce, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

    Polisin nezaretinde hakimliğe getirilen İnce, tuvalet ihtiyacını gidereceğini söyledi. Tuvalete götürülen Tayfun İnce, görevliler kelepçeyi açar açmaz kaçmaya başladı.

    Polislerin peşine düştüğü Tayfun İnce, adliye bahçesinde bir vatandaşın çelme takması sonucu düşünce yakalandı. İnce, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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