Dana carpaccio nedir, nasıl yapılır? Masterchef Carpaccio malzemeleri neler?

MasterChef'te bu akşam ikinci takım oyunu oynandı. Bugün ise takımlardan; Dana Carpaccio, Parmigiana, Cannelloni, Gnocchi, Orata All'acqua Pazza, Osso Buca, Zeppole'den oluşan 7 yemeklik İtalyan mutfağı menüsü istendi. Aralarında en ilgi çeken yemek dana carpaccio oldu. Carpaccio, çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan, başlıca çerez olan, bir İtalyan yemeğidir. Pratik ve lezzetti Masterchef Carpaccio tarifi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.