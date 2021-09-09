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    • Güncel
    • 09.09.2021 22:37
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    • 09.09.2021 22:37
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    Dana carpaccio nedir, nasıl yapılır? Masterchef Carpaccio malzemeleri neler?

    Akşam kuşağu seyircileri tarafından dana carpaccio tarihi merak edilerek araştırılmaya başlandı. TV8'in meşhur ve sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de carpaccio yemeği gündeme geldi. Bugün yapılan Carpaccio lezzeti yoğun ilgi gördü ve izleyiciler malzemeleri, nasıl yapıldığını araştırır oldu. Carpaccio, çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan, başlıca çerez olan, bir İtalyan yemeğidir. Pratik ve lezzetti Masterchef Carpaccio tarifi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Dana carpaccio nedir, nasıl yapılır? Masterchef Carpaccio malzemeleri neler?

    MasterChef'te bu akşam ikinci takım oyunu oynandı. Bugün ise takımlardan; Dana Carpaccio, Parmigiana, Cannelloni, Gnocchi, Orata All'acqua Pazza, Osso Buca, Zeppole'den oluşan 7 yemeklik İtalyan mutfağı menüsü istendi. Aralarında en ilgi çeken yemek dana carpaccio oldu. Carpaccio, çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan, başlıca çerez olan, bir İtalyan yemeğidir. Pratik ve lezzetti Masterchef Carpaccio tarifi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Carpaccio Nedir?

    Carpaccino, çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan bir İtalyan yemeğidir. Carpaccino genellikle parmesan peyniri, karper peyniri, zeytinyağı ve çam tohumu ile lezzetlendirilip yemeye hazır hale getirilir.

    MASTERCHEF CARPACCİO TARİFİ

    Malzemeler:

    320 gram sığır bonfile
    160 gram rucola (italyan rokası)
    80 gram parmesan peyniri (36 aylık parmigiano reggiano)
    30 ml. extravergine zeytinyağı
    1 adet limon suyu
    5 gram deniz tuzu
    1 gram taze çekilmiş tane karabiber

        Yapılışı:
        Carpaccio hazırlanacak sığır bonfileyi, soğutmak amacıyla 30 dakika kadar derin dondurucuda bekletin.
        Sosu için; zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu, deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiberi bir çırpıcı yardımıyla küçük bir kapta karıştırın.
        Yaprak kısımlarını ayıkladığınız rokayı, bol suda yıkadıktan sonra kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
        Düz bir servis tabağına 35-40 gram kadar roka yaprağını yayın. Sığır etini zar inceliğinde dilimledikten sonra yarısını servis tabağına alın.
        Kalan roka yapraklarını tabağa dizip, bir kenara ayırdığınız kalan sığır filetoları üzerine kapatın.
        Hazırladığınız sos karışımını üzerine gezdirdiğiniz carpaccio tabağını, ince ince traşlanmış parmesan peyniriyle bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

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