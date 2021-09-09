Dana carpaccio nedir, nasıl yapılır? Masterchef Carpaccio malzemeleri neler?

MasterChef'te bu akşam ikinci takım oyunu oynandı. Bugün ise takımlardan; Dana Carpaccio, Parmigiana, Cannelloni, Gnocchi, Orata All'acqua Pazza, Osso Buca, Zeppole'den oluşan 7 yemeklik İtalyan mutfağı menüsü istendi. Aralarında en ilgi çeken yemek dana carpaccio oldu. Carpaccio, çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan, başlıca çerez olan, bir İtalyan yemeğidir. Pratik ve lezzetti Masterchef Carpaccio tarifi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Carpaccio Nedir?
Carpaccino, çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan bir İtalyan yemeğidir. Carpaccino genellikle parmesan peyniri, karper peyniri, zeytinyağı ve çam tohumu ile lezzetlendirilip yemeye hazır hale getirilir.
MASTERCHEF CARPACCİO TARİFİ
Malzemeler:
320 gram sığır bonfile
160 gram rucola (italyan rokası)
80 gram parmesan peyniri (36 aylık parmigiano reggiano)
30 ml. extravergine zeytinyağı
1 adet limon suyu
5 gram deniz tuzu
1 gram taze çekilmiş tane karabiber