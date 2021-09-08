SON DAKİKA! Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gündemde o konular var





'SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI YAPAMIYORUZ'

Prof. Dr. Özkan, sürü bağışıklığı ile salgının aşılamayacağına dikkat çekerek, "Bu salgını aşmamız için 'Herkes geçirsin de sürü bağışıklığı ile bu salgını aşalım' diye bilimsel bir kanıt yok artık yani sürü bağışıklığı yapamıyoruz. Kapanma önlemlerini de başlangıçta çok uyguladık ama kapanmanın da şöyle bir etkisi var. Bir süre vakalar, ölümler görünmüyor, sağlık personelimizin iş yükü azalıyor ve arkasından tekrar açılma ile kurallara uyulmayınca tekrar salgın bir pike gidiyor. Bu salgını aşmamız için bireysel korunma önlemlerini önemsemeliyiz. 'Aşı olduk' diye de önlemleri bırakmamalıyız. Aşı olsak da virüsü alabiliyoruz, taşıyabiliyoruz, kendimiz hasta oluyoruz ama aşılıysak hastalığı hafif geçiriyoruz, hastaneye yatma ve ölüm riskimiz düşük oluyor" dedi.



'SEMPTOMLU NEGATİF' HASTALAR

Prof. Dr. Özkan, bazen burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı gibi koronavirüsü andıran semptomlar olmasına rağmen PCR testinin negatif çıkabildiğine dikkat çekerek, "Bu PCR negatifliği bize koronavirüs olmadığımızı göstermiyor. Koronavirüs olabiliriz, mevsim itibarıyla başka virüslere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu da olmuş olabiliriz. PCR testi sonucumuz negatif; ama semptomlarımız varsa bir şekilde bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyoruz. Yine kurallarımız aynı. Maske, hijyen, mesafe kuralına uymamız gerekiyor. 'PCR negatifim, hasta değilmişim, gayet rahat dolaşabilirim' diye düşünmememiz gerekiyor. Başkalarına hem koronavirüs olma hem de diğer virüsleri bulaştırmama açısından kurallara uymalıyız. Ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı semptomlarımız olduğunda PCR'ımız negatifse bile evdekilerden de biraz uzak durup, odamızda kalıp, maskesiz karşı karşıya kalmama gibi önlemler mutlaka almalıyız" diye konuştu.

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