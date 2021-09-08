SON DAKİKA! Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gündemde o konular var

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bu akşam toplanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 18.00'de basın açıklaması yapacak. Bilim Kurulu toplantısında yüz yüze eğitim, iş ortamlarında aşı olmamış kişilerden PCR testi istenmesi ve Türkiye'de görülen mutasyonların masaya yatırılması bekleniyor.
24 SAATTE 23 BİN 638 KİŞİ DAHA POZİTİF
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
"İSTEDİĞİMİZ SONUÇ TEDBİR VE AŞIYA BAĞLI"
Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" açıklamasında bulundu.