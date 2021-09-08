Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim mesajı: Tedbirleri güncelleyeceğiz

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında "yüz yüze eğitim, iş ortamlarında aşı olmamış kişilerden PCR testi istenmesi ve Türkiye'de görülen mutasyonlar" gündemiyle toplandı.Bakan Koca kritik toplantının ardından açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Hatırlatma dozu koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırıyor" denildi.
İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları;
Aziz vatandaşlarım,
Bilim Kurulumuz, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve aşı programımızın devamlılığı gündemi ile bir araya geldi.
Salgın ortamında eğitimi ara vermeden sürdürebilmek için çalışmalarımızı tamamladık, çocuklarımızı okullarına uğurladık. Onları korumak konusunda sorumluluğumuz büyük. Her vatandaşımızın hassasiyetle hareket edeceğine inancımız tam. Bizler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üzerimize düşen düzenlemeleri yaparak, tedbirlerimizi aldık ve birlikte harekete geçtik. Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz.
Kıymetli vatandaşlarım,
Bilim Kurulumuzun bir diğer gündemi de salgının seyri ve hastalığın tedavisine ilişkin güncel gelişmelerdi. Daha önce pek çok kez, varyantların çıkacağını, bunların biz sağlık çalışanlarının gündeminde önemli bir madde olduğunu ancak vatandaşlarımızın takip etmesi gereken bir durum olmadığını ifade etmiştim.
Virüsün tabiatı gereği mutasyona uğraması beklenen bir durumdur. Yeni varyantları engelleyecek çözüm, aşı programının dünya ölçeğindeki başarısıdır. Aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde virüs kolaylıkla mutasyona uğramakta, oradan tüm dünyaya yeniden yayılmaktadır. Bize düşen, başarılı şekilde sürdürdüğümüz aşı programını toplumsal bağışıklıkla sonuçlandırmaktır.
Bu noktada aşı programımızla ilgili bazı önemli konulara dikkat çekmek isterim. Hastanelerimizdeki aktif vakaların %90'a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler %10 dolaylarındadır.