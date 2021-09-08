SON DAKİKA: Okullar yüz yüze eğitime başladı! Cumhuriyet de din düşmanlığı sezonunu açtı

HABERLER İLK DEĞİL

Cumhuriyet geçtiğimiz aylarda da din düşmanlığı üzerinden haberler yapmıştı. Türkiye'de İslami sembollere saldıran ve yurdun dört bir yanına heykel dikilmesini savunan Cumhuriyet gazetesi, 28 Şubat zihniyetini yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Manşetlerinde "Medreseler – Seyda köleleri" gibi başlıklarla tamamen spekülatif ve yanıltıcı yorumlar yapan Cumhuriyet gazetesi, İslam'a karşı kinini bir kez daha gösterdi.