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    • 08.09.2021 12:44
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    SON DAKİKA: Okullar yüz yüze eğitime başladı! Cumhuriyet de din düşmanlığı sezonunu açtı

    Son dakika haberleri... Her eğitim-öğretim döneminde okullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri üzerinden din düşmanlığı yapan Cumhuriyet gazetesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla bir kez daha aynı yolu benimsedi. Gazetede "Okullarda Kuran dayatması" başlığıyla verdiği haberinde öğrencilere seçmeli ders ile dini içerikli derslerin dayatıldığını ifade etti.

    Cumhuriyet yine operasyona başladı

    CHP'nin sözcülüğünü yapan ve din düşmanlarını bir araya getiren Cumhuriyet gazetesi bir kez daha dini hedef aldı. Gazete 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla din düşmanlığı haberlerini servis etmeye başladı.

    "KUR'AN DERSİ DAYATMASI"
    Okullarda, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, haberi "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak okuyucularına servis etti.

    HABERLER İLK DEĞİL
    Cumhuriyet geçtiğimiz aylarda da din düşmanlığı üzerinden haberler yapmıştı. Türkiye'de İslami sembollere saldıran ve yurdun dört bir yanına heykel dikilmesini savunan Cumhuriyet gazetesi, 28 Şubat zihniyetini yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyor.

    Manşetlerinde "Medreseler – Seyda köleleri" gibi başlıklarla tamamen spekülatif ve yanıltıcı yorumlar yapan Cumhuriyet gazetesi, İslam'a karşı kinini bir kez daha gösterdi.

    Gazete Kur'an kurslarının kapatılması için asılsız iddialarla algı çalışması yaptı.

        Haberde, Tevhidi Tedrisat Yasası'nın çıkmasıyla eğitimde birlik sağlandığını, dolayısıyla Kur'an kurslarının yasa dışı olarak faaliyette olduğu yazıldı.

        Verilen eğitimler ise gericilik olarak nitelendi. Cumhuriyet gazetesine yurdun dört bir yanından vatandaşlar tepki gösterdi.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Okullar yüz yüze eğitime başladı! Cumhuriyet de din düşmanlığı sezonunu açtı
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