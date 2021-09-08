SON DAKİKA: Okullar yüz yüze eğitime başladı! Cumhuriyet de din düşmanlığı sezonunu açtı

CHP'nin sözcülüğünü yapan ve din düşmanlarını bir araya getiren Cumhuriyet gazetesi bir kez daha dini hedef aldı. Gazete 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla din düşmanlığı haberlerini servis etmeye başladı.
"KUR'AN DERSİ DAYATMASI"
Okullarda, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, haberi "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak okuyucularına servis etti.
HABERLER İLK DEĞİL
Cumhuriyet geçtiğimiz aylarda da din düşmanlığı üzerinden haberler yapmıştı. Türkiye'de İslami sembollere saldıran ve yurdun dört bir yanına heykel dikilmesini savunan Cumhuriyet gazetesi, 28 Şubat zihniyetini yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Manşetlerinde "Medreseler – Seyda köleleri" gibi başlıklarla tamamen spekülatif ve yanıltıcı yorumlar yapan Cumhuriyet gazetesi, İslam'a karşı kinini bir kez daha gösterdi.
Gazete Kur'an kurslarının kapatılması için asılsız iddialarla algı çalışması yaptı.