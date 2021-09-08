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    • 08.09.2021 17:54
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    TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Yalova'da inceleme yaptı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Yalova'da incelemelerde bulundu. Heyet, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile YASKİ tarafından yapılan sunumun ardından kentten ayrıldı.

    AA
    Müsilaj Komisyonu Yalova’da inceleme yaptı

    TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliğinde (YASKİ) inceleme yaptı.

    Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Çınarcık ilçesi yolunda bulunan YASKİ merkezinde Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, ilgili kurum müdürleri tarafından karşılandı.


    Fotoğrafta: 14 Haziran 2021 tarihli Yalova'da deniz yüzeyini kaplayan müsilajın görüntüsü

    Demir ve komisyon üyeleri, tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'na geçti.

    Heyet, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile YASKİ tarafından yapılan sunumun ardından kentten ayrıldı.

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    Haberler Güncel TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Yalova'da inceleme yaptı
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