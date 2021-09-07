Üniversite 2. ek tercihler başladı mı? 140, 170 puan ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih tarihleri öğrenciler tarafından dört gözle bekleniyor. Üniversitelere bu yıl yüzbinlerce öğrenci giriş yapma hakkı kazandı. Ancak tercihleri olmayan ve bundan dolayı üniversiteye giriş yapamayan öğrenciler için ek tercih hakkı tanındı. 1. Ek yerleştirme ve 2. Ek yerleştirme ile öğrenciler toplamda iki dönemde tercih yapabilecek. Peki; 2. Ek yerleştirme ne zaman başlamış olacak? 140, 141, 142, 143, 145 puan ne zaman tercih yapacak? İşte yanıtı!
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz net olarak açıklanmadı. YKS ek tercih tarihleri belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN AÇIKLAMA
ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.
140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.