İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de dev FETÖ operasyonu: Gözaltı kararı verilenler arasında darbeci Semih Terzi’nin oğlu da var

'OKUL İDARESİ TARAFINDAN KORUNUYORDU'

Öte yandan, ismi öğrenilemeyen itirafçının ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Bu toplantılara zaman zaman Serkan abi de geliyordu, geldiğinde genelde okulda sıkıntı ve sorunumuzun olup olmadığını, derslerimizin nasıl gittiğini sorup okulda kendini açık eden cemaat mensubu öğrenci ve subayların olup olmadığını soruyordu, ben şahsım adına kimseyi bilmediğimi söylüyordum. Semih Terzi'nin oğlu olduğunu sonradan öğrendiğim Faruk Terzi'nin matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak geçiriliyordu, ayrıca cep telefonu yakalattırıyordu ceza almıyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu."