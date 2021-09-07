İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de dev FETÖ operasyonu: Gözaltı kararı verilenler arasında darbeci Semih Terzi’nin oğlu da var

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 214 şüpheliden 137'si yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 137'si yapılan çalışma sonucu yakalandı. Zanlıların 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 7'sinin teğmen, 41'inin astsubay, 5'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA SEMİH TERZİ'NİN OĞLU DA VAR
Gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F.T'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu belirlendi.