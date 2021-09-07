HBO'nun en çok izlenen yapımlarından 'The Wire' dizisindeki 'Omar Little' rolüyle dünyaca üne kavuşan Michael Kenneth Williams evinde ölü bulundu. Ünlü oyuncunun cansız bedeni Brooklyn'deki dairesinin oturma odasında yeğeni tarafından bulundu. Peki Michael Kenneth Williams kimdir, neden öldü? Michael Kenneth Williams kaç yaşındaydı?
MİCHAEL KENNETH EİLLİAMNS KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
8 Kasım 1966 yılında Brooklyn New York'ta doğan Michael Kenneth Williams HBO drama serisi olan The Wire'da Omar Little ve Boardwalk Empire'da Albert "Chalky" White karakterleriyle biliniyor.
Sevilen aktör ayrıca The Road, Inherent Vice, The Night Of, Gone Baby Gone, 12 Yıllık Esaret gibi televizyon ve sinema prodüksiyonlarında yer aldı.
Amerikalı aktör, dansçı ve muhabir olan Williams'ın ölümünde polis aşırı doz uyuşturucu ihtimali üzerinde dururken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
MİCHAEL KENNETH EİLLİAMNS KAÇ YAŞINDAYDI?
1966 doğumlu olan Michael Kenneth Williams 54 yaşındaydı. Ölüm nedeni adli tıp sonucunda belli olacak.
"Boardwalk Empire" ve "Lovecraft Country" dizileriyle "12 Years a Slave" ve "Assassin's Creed" gibi filmlerde de rol alan Williams, "Lovecraft Country"deki performansıyla Emmy Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmişti.