Michael Kenneth Williams kimdir, neden öldü? Michael Kenneth Williams kaç yaşındaydı?

Sevilen aktör ayrıca The Road, Inherent Vice, The Night Of, Gone Baby Gone, 12 Yıllık Esaret gibi televizyon ve sinema prodüksiyonlarında yer aldı.

Amerikalı aktör, dansçı ve muhabir olan Williams'ın ölümünde polis aşırı doz uyuşturucu ihtimali üzerinde dururken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

MİCHAEL KENNETH EİLLİAMNS KAÇ YAŞINDAYDI?

1966 doğumlu olan Michael Kenneth Williams 54 yaşındaydı. Ölüm nedeni adli tıp sonucunda belli olacak.