İstanbul'da antikacıya tarihi eser operasyonu!

Operasyonda işyeri sahibi gözaltına alındı. Antikacıda yapılana aramalarda; 9 Türk İslam dönemine ait yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şamdan, 2 şamdan altlığı, 2 âlem başı, 7 farklı form ve biçimlerde geometrik ve kare formlu seramik, 20 farklı form, biçim ve malzemelerden kulpları sedef ve değerli taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşıklar, farklı dönem boylara ait 7 mühür,