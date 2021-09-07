İncilay Şahin ile ilgili son dakika acı haber geldi. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan İncilay Şahin hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İncilay Şahin'in ölüm haberini sevenlerine duyurdu. Sanat camiasını yasa boğan acı haberin ardından İncilay Şahin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İncilay Şahin'in oynadığı diziler nelerdir? şeklindeki sorular gündeme geldi. İşte yaşamını yitiren oyuncu hakkında bilgiler...
İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?
Ünlü tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Yaşamını yitiren Şahin'in ölüm nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
İlk kez 1995 yılında 'Çiçek Taksi' ile oyunculuğa adım atan İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. 29 Ocak 1961, Kayseri doğumlu tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İlayda Şahin, MSM Aktör Stüdyo'da eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı.
İNCİ ŞAHİN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
DİZİLER
Yasak Elma (Döne, 2019-2020)
Gülümse Yeter (Neriman Hanım, 2016)
Yaz'ın Öyküsü (Saniye, 2015)
Yasak (2014)
Bana Artık Hicran De (Şadiye, 2014)
Yamak Ahmet (Dadı, 2012)
Umutsuz Ev Kadınları (Sevim, 2011)
Kız Annesi (Remziye, 2011)
Canım Babam (Leopar Leyla, 2011)
Adını Feriha Koydum (Hala, 2011-2012)
Adım Bayram Bayram (Elmas Abla, 2011)
Nakş-ı Dil Sultan (Beki, 2010)