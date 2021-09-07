İncilay Şahin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İncilay Şahin’in oynadığı diziler

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Ünlü tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Yaşamını yitiren Şahin'in ölüm nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İlk kez 1995 yılında 'Çiçek Taksi' ile oyunculuğa adım atan İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. 29 Ocak 1961, Kayseri doğumlu tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İlayda Şahin, MSM Aktör Stüdyo'da eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı.