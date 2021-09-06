Zerzevan Kalesi nerede? Zerzevan Kalesi hangi şehirde? İşte kalenin tarihi

Zerzevan Kalesi özellikle son günlerde gündeme geldi ve tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kale, Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullandı. Peki, Zerzevan Kalesi nerede? Zerzevan Kalesi hangi şehirde? İşte kalenin tarihine dair bilgiler...
ZERZEVAN KALESİ NEREDE?
Zerzevan Kalesi, Diyarbakır ile Mardin arasında, Çınar ilçesine bağlı Demirölçek mahallesi sınırları içinde yer alan tarihi yapı ve askerî yerleşim alanıdır.
Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılmıştır. Diyarbakır'daki en önemli Doğu Roma eserlerinden kabul edilen kale, 2020'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmiştir.
Diyarbakır-Mardin karayolunun kırk beşinci kilometresinde, yoldan 124 metre yükseklikteki kayalık bir tepede bulunur. Kalede 2014 yılına başlayan kazılar sonucu 12 metre yüksekliğinde, bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, kilise, saray, konut, kaya mezarları, hamamlar, tahıl ve silah depoları ile 54 su sarnıcı ortaya çıkarılmış ve kale yerleşimi turistlerin ziyaret ettiği bir ören yeri haline gelmiştir. Diyarbakır tarafında 2017 yılında bulunan Mitras Tapınağı günümüzde kalenin en çok ilgi çeken yapısı konumundadır.